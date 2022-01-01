شيرين عبدالوهاب عن ابنتيها: «استثماري في الدنيا»

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها تشعر بسعادة بسبب تواجد ابنتيها معها، لافتةً إلى أنها تعاملهم كأخواتها.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج"صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إن تواجد ابنتها معها يعتبر استثمرار كبير، مضيفةً: «أنا استثمرت حاجات حلوة للدنيا وليا، هما دول سنيني اللي فاتوا».

واستكملت، أن ابنتها الصغيرة ذات عقل مدبر على الرغم من صغر سنها إلا أنها تنصحها دائمًا وتستمع إليها في المواقف الصعبة، متابعة: «الصغيرة دي ممكن تلاقيها رئيسة وزراء بلد معينة مثلا، أما التانية عاملة زي الراجل الذكي اللي عارف بيعمل إيه».

وروت تفاصيل موقف حدث معها بعد إعتزالها، متابعة: «اترددت أروح المدرسة بعد اعتزالي عشان محدش يفضل يسأل عن الأسباب ولقيت بنتي بتقولي متفكريش في الوحش عشان ميحصلش».

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، كانت ظهرت حليقة الرأس خلال تقديمها لحفل بدولة الإمارات بعد أزمتها مع طليقها المطرب حسام حبيب والتي انتهت بالإنفصال.