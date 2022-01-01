بيراميدز يستأنف تدريباته الأحد استعدادا للمرحلة المقبلة

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قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز استئناف التدريبات مجددا بداية من غد الأحد بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون مؤخرا.

ومنح المدير الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بعد مباراة إنبي الأخيرة بالدوري الممتاز، في ظل التوقف الدولي الحالي استعدادا لمشاركة منتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويستأنف بيراميدز تدريباته بداية من عصر الأحد بملعب الدفاع الجوي، تحضيرا للمرحلة المقبلة، مع ارتباطات الفريق المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز بطولة كأس الرابطة التي ستقام خلال مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.