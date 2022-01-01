إثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بتغيير موقفها «غير المحايد» بشأن أزمة تيجراي

دعت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في مواقفها التي وصفتها بـ«غير المحايدة» بشأن الوضع الحالي في إثيوبيا، وذلك حسبما نشره موقع جريدة «العين» الإخبارية.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، في رسالة وجهها للمجتمع الدولي بمناسبة العام الميلادي الجديد، إن قرار الحكومة الإثيوبية بعدم دخول إقليم تيجراي في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تيجراي تكون قد وضعت الكرة بالكامل في ملعب الجبهة التي يصنفها البرلمان الإثيوبي إرهابية.

وطالبت رسالة مكونن، التي نقلتها وكالة الصحافة الإثيوبية السبت، الأمم المتحدة بضرورة «تغيير مواقفها غير المحايدة بشأن النزاع الحالي ضد جبهة تحرير تيجراي وعدم ممارسة الضغوطات على الحكومة الإثيوبية».

وأوضح المسؤول الإثيوبي، أن «قرار الحكومة الإثيوبية بإبقاء قواتها بالمناطق التي حررتها في إقليم أمهرة دون دخول إقليم تيجراي، لقى إشادة واسعة وترحيب كبير».

وحول مواقف الولايات المتحدة تداه الصراع الدائر مع جبهة تحرير تيجراي، ذكر مكونن، أن «الولايات المتحدة مازالت تمارس ضغوطات غير منطقية تجاه الحكومة الإثيوبية»، مضيفا أن بلاده ترفض بشدة هذه الممارسات الأمريكية.

ووصف "«كونن» قرارات الإدارة الأمريكية ضد الحكومة الإثيوبية المتمثلة في إزالة إثيوبيا من امتيازات قانون الفرص والنمو الأمريكي، بـ«الإجراءات المتسرعة».