10 ضربات جوية روسية على مواقع داعشية في بادية الرقة السورية

نفّذت المقاتلات الروسية، فجر اليوم السبت، عشر ضربات جوية، على مواقع يتوارى بها مقاتلو تنظيم داعش في بادية الرصافة شمالي شرق الرقة السورية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنه لم ترد أية معلومات عن سقوط خسائر بشرية.



ووصلت أمس الجمعة، ثماني مروحيات روسية إلى مطار تدمر العسكري، قادمة من قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية.



وخرجت تعزيزات عسكرية مشتركة لـ"الفيلق الخامس" و"لواء القدس" من دير الزور بتعليمات روسية، اتجهت إلى منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمت مئات الجنود وعربات مدرعة ودبابات، يرافقها طيران مروحي روسي.



وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القوات الروسية تنوي نشر نقاط عسكرية جديدة للتشكيلات العسكرية الموالية لها من الفيلق الخامس ولواء القدس في مدينة تدمر وباديتها، على حساب الفصائل المسلحة الموالية لإيران والمتواجدة بأعداد كبيرة في المنطقة.



كما تنوي القوات الروسية، بدء حملة عسكرية واسعة بإشراف مباشر من ضباط روس فقط للبحث عن عناصر تنظيم داعش المتوارين في بادية تدمر والذين تصاعد نشاطهم في عموم البادية السورية في الآونة الأخيرة.