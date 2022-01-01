انخفاض نسبة نقل مرضى كورونا للمستشفيات بجنوب أفريقيا

ذكرت السلطات في جنوب أفريقيا أن عدد الاشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض بشكل طفيف اليوم السبت.

واعتبرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا المؤشر يدل على أن موجة التفشي الرئيسية التي جاءت مدفوعة بمتحور أوميكرون تصل إلى ذروتها.

وانخفض عدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات في جنوب أفريقيا إلى 9378 شخصا اليوم السبت مقارنة بـ 9401 فى اليوم السابق ، وكان 729 منهم فى وحدات العناية المركزة ، وفقا لما ذكره المعهد الوطنى للأمراض المعدية في تقرير له.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الحكومة إن موجة رابعة من الإصابات الناجمة عن أوميكرون ربما بلغت ذروتها، وأن المستشفيات لا تزال لديها قدرة احتياطية.