الصحة تعلن تقرير غرفة أزمات الوزارة خلال أول أيام موجة التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التقرير النهائي لمتابعة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها محافظات الجمهورية منذ صباح أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والصادر عن غرفة الأزمات بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظة كفر الشيخ شهدت وفاة مواطن إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي في عمود إنارة، بينما أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مركز سمالوط، عن وفاة مواطن وإصابة 11 من ركاب السيارة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وأضاف أن محافظة المنيا شهدت حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، ما أسفر عن إصابة مواطن، وتم نقله إلى مستشفى ملوي، كما أصيب مواطن إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي من عمود إنارة في حلوان بمحافظة القاهرة، وتم نقله لمستشفى النصر بحلوان، بينما شهدت غيط العنب يكرموز في محافظة الإسكندرية وفاة مواطن، إثر إنهيار منزل مكون من طابقين.

وأكد عبدالغفار توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات، فضلاً عن توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة بجميع المحافظات، وزيادة أعداد الأطقم الطبية، في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وأشار عبدالغفار إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة؛ لضمان تقديم خدمات طبية على أفضل وجه للمواطنين.