وزير التنمية المحلية: أمطار على جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وأسيوط

أوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الى تعطيل الدراسة غدا الأحد فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوط.

وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم ، أن التقرير لفت إلى سقوط أمطار غزيرة على مدينتي شرم الشيخ وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء مع طقس شديد البرودة و أمطار ثلجية على معظم أنحاء المحافظة، وانقطعت الكهرباء عن مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء فى شرم الشيخ على خط نويبع، وتم اغلاق طريق شرم الشيخ/ الطور لحين انتهاء الأمطار وإصلاح الطريق، وتعمل كافة مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية والمطار يعمل بكفاءة.

وذكر التقرير أن سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مراكز محافظة البحر الأحمر خاصة مدينتي الغردقة وسفاجا وجارى رفع التراكمات، وأيضا فى محافظة مطروح على مركز السلوم، وفى محافظة أسيوط خاصة فى مدينة أسيوط الجديدة و مركز الفتح والطقس شديد البرودة.

وسقطت أمطار خفيفة ومتقطعة فى محافظة سوهاج على مركز ومدينة أخميم وحى الكوثر وحى غرب سوهاج، ولم ترق الى تجمعات وجارى رفعها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن باقي المحافظات تشهد استقرار فى حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على المحافظات الساحلية، وطقس معتدل فى باقى المحافظات.

وأكد استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.