الخشت: نفذنا أكبر ميزانية تمويل في تاريخ جامعة القاهرة بميزانية تصل لـ395 مليون جنيه

• رئيس جامعة القاهرة: نتعاون في 201 مشروع بحثي أبرزها مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من قطاع البحوث، يوضح المشروعات البحثية المشتركة مع الهيئات الدولية والمحلية أو من خلال التمويل الذاتي للجامعة في ظل الدعم اللامحدود للقطاع البحثي، وربطها بالمشروعات القومية للدولة المصرية واحتياجات المجتمع.

وقال الخشت إن جامعة القاهرة نفذت أكبر ميزانية تمويل في تاريخ الجامعة، سواء من جذب التمويل الخارجي للأبحاث أو من موارد الجامعة، وذلك بميزانية تصل إلى 395 مليون جنيه، وهي الأكبر على مستوى الجامعات والمؤسسات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت في جذب تمويل للأبحاث العلمية المشتركة يصل إلى نحو 295 مليون جنيه.

وأضاف أن المشروعات البحثية المشتركة الممولة من الخارج جاءت بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الجهات المحلية مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا أن المشروعات المشتركة نتيجة السمعة الاكاديمية العالمية لجامعة القاهرة وعلمائها على كل المستويات العلمية الدولية.

وأوضح أن جامعة القاهرة ساهمت في تكاليف النشر العلمي الدولي في كبرى المجلات العلمية من خلال دعم باحثيها في تكاليف النشر الدولي بنحو 45 مليون جنيه ما بين النشر الدولي وتحمل تكاليف النشر عن علمائها ضمن خطة تحفيز أساتذة الجامعة علي النشر المميز دوليا، إلى جانب نحو 15 مليون جنيه ما بين دعم الأبحاث أو جوائز الجامعة للباحثين الأفضل من حيث معدل النشر الدولي.

وأشار إلى أن الجامعة تتعاون في نحو 201 مشروع، وهو ما يؤكد قدرة الجامعة على مجاراة التطور العلمي الدولي وعليى رأسها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، خاصة وأن أبحاث جامعة القاهرة ليست بغرض النشر الدولي فقط وإنما بحوث علمية تطبيقية وبعضها يساهم في عدد من المشروعات القومية للدولة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال إن هناك جهودًا لمواكبة التطور سواء من خلال اللجنة المشكلة لدراسة الفجوة المعرفية بين تخصصات الجامعة وتخصصات الجامعات ذات التصنيف الأول في العالم والتي بدأت أعمالها من أجل تقليل الفجوة المعرفية، فضلًا عن دخول الجامعة لمجالات التكنولوجيات البازغة ووظائف المستقبل من خلال أول كلية للدراسات النانو تكنولوجي.

وأشار الدكتور عبدالرحمن ذكري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المشروعات البحثية، إلى أنه في عام 2021 تم إدراج 79 عالمًا من علماء الجامعة في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وذلك طبقا لمؤشرات الاقتباس المركبة، واحتلت الجامعة المرتبة الأولى مصريًا للعام الثاني على التوالي بأكبر عدد علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوعا و176 تخصصا فرعيًا.

وتابع: اتخذت الجامعة خطوات لدعم النشر الدولي للأبحاث العلمية، وبلغ إجمالي الأبحاث العلمية المنشورة باسم الجامعة في المجلات العلمية الدولية 56264 بحثًا منها 12166 بحثًا تم نشرهم فقط خلال الـ3 سنوات الماضية، بما يعادل 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة على مدار تاريخها، وبلغ معدل الاستشهاد بأبحاث علماء جامعة القاهرة 91 ألف استشهاد بما يعادل نحو 8 استشهادات للبحث الواحد، وهو ما يعبر عن جودة بحوث علماء جامعة القاهرة.

ولفت إلى أن الأبحاث المنشورة دوليًا باسم جامعة القاهرة وصلت على مدار الـ3 سنوات الماضية، إلى 5602 بحث، كما وصل عدد الباحثين إلى 1377 باحثًا دوليًا بزيادة قدرها 13%، وزادت مكافآت النشر الدولي إلى 31,756,448 في بزيادة 65% على مدار الـ3 سنوات الماضية، تصدرت الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي لعام 2020 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية Scopus بمعامل تأثير استشهاد 1.32، وهو أعلى من المعدل العالمي.