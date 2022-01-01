قال الفنان تامر حسني، إن والدته هي السبب في دخوله المجال الفني، خاصةً أنه كان يفضل لعب كورة القدم، متابعًا أنها كانت دائمًا توجهه نحو الغناء والتمثيل.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الجمعة، أن والدته منذ صغره وهي تراه فنانًا، مضيفًا: «لو عشت عمرى أشكرها على اللى عملته معى لن أستطيع أن أوفى حقها».

واستكمل، أنه قبل شهرته كان يتخذ الفنان علي الحجار كمرجع له، ويذاكر طبقات صوته أثناء الغناء، مضيفًا أن الفنان هاني شاكر من ضمن الذين تعلم منهم وكانوا مرجع له في الغناء.

وأضاف، أنه يحترم رأي الفنان علي الحجار في الأعمال التي يقدمها، لافتًا إلى تقديمه أغاني للفنان مدحت صالح أيضًا على مدار حياته الفنية فلم يترك مطرب إلا وتعلم منه شيئا مختلف عن الآخر.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان تامر حسني، هو فيلم "إلا أنا"، بطولة كل من حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكي وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.