وزير الري: إنشاء محطات معالجة بمئات المليارات لتحسين جودة المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية تعمل على إنشاء محطات معالجة بمئات المليارات لتحسين جودة المياه.

وأضاف خلال حواره مع برنامح «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن الدولة تحتاج تحلية مياه الشرب لتوفير أكبر قدر للمواطنين، ما يتراوح بين 6 لـ 7 مليار متر مكعب من مياه البحر، مشيرًا إلى أنه يجب توعية المواطنين بمشكلة المياه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة حتى لا تضطر الدولة خلال الـ 20 سنة القادمة إلا خفض نصيب الفرد نتيجة الزيادة السكانية.

واستكمل، أن القانون الجديد الخاص بالموارد المائية صدر بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه في أكتوبر الماضي قبل أسبوع المياه بالقاهرة، مضيفًا أنها رسالة للعالم بأن الدولة جادة في إدارة الموارد المائية في مصر وإدارة الموارد المائية بمصر تؤخذ كمثل بالدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أكد وزير الري، أن زيادة درجات الحرارة بشكل كبير سيزيد من منسوب المياه في البحر المتوسط، نتيجة انصهار الجليد في القطب الشمالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيؤثر على حياة 4 ملايين شخص في مصر بسبب غرق الدلتا.

واستكمل، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على حماية الشواطئ والدلتا، ويتمثل ذلك في التخفيف من تأثير الموج العالي في البحر والذي يسبب غرق المناطق المنخفضة.