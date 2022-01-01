مجلس الأمن السوداني يوجه بسرعة محاسبة المتورطين في أحداث التظاهرات الأخيرة

قال مجلس الأمن والدفاع السوداني إنه استمع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات خلال شهر ديسمبر، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأبدى المجلس الأمن والدفاع السوداني أسفه على فقدان أرواح خلال الأحداث التي صاحبت التظاهرات، موجهًا بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث، وجدد ثقته في القوات النظامية.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء السوداني ما تتداوله منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية حول وضع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، في الإقامة الجبرية للمرة الثانية.

وقال المكتب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت: «نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتع رئيس الوزراء بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل».