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وجّه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، رسالة بمناسبة العام الجديد، طالب فيها بإنهاء العنف ضد المرأة، قائلاً إنه يغضب الله.

وشارك البابا فرنسيس في قداس بكاتدرائية القديس بطرس بمناسبة عيد القديسة مريم ويوم السلام العالمي، بحسب وكالة "رويترز".

وبدا بابا الفاتيكان في صحة جيدة، بعد حدث مفاجئ عشية العام الجديد حيث حضر قداساً لكنه لم يرأسه في اللحظة الأخيرة كما كان متوقعاً.

وقال البابا فرانسيس - في كلمته: "لأن الأم تمنح الحياة، والمرأة تحافظ على إبقاء العالم (متوحداً)، دعونا نبذل جهودا أكبر في دعم الأمهات وحماية النساء".

وأضاف: "كم من عنف يمارس ضد النساء! يكفي هذا. العنف ضد المرأة يغضب الرب".