القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: تدريب موظفي وزارة العدل والصحة على لغة الإشارة

قال حسام الدين الأمير المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن عام 2021 هو عام الحصاد بالنسبة لذوي الهمم، فهناك توجيهات رئاسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع احتياجاتهم.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم تدريب موظفي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والصحة، على لغة الإشارة لتقديم الخدمات إلى أصحاب الهمم، لافتًا إلى أنه لا يتم إعطاء ترخيص لأي منشأة إلا إذا كانت مهيئة لاستقبال ذوي الهمم.

وتابع، أن هناك توجيهات رئاسية لجميع المحافظين بإعادة تشكيل المنشآت غير المؤهلة لذوي الهمم لاستقبالهم في أقرب وقت ممكن وتوفير الخدمات لهم، مضيفًا أن الدولة تسعى لدمج وتمكين ذوي الهمم وظهر ذلك في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بصورة أكبر.

واستكمل، أن الخط المسؤول عن تقديم الخدمات لأصحاب الهمم أصبح مربوطًا ببوابة الشكاوي الحكومية مما يسهل عملية الرد عليهم، مضيفًا أنه نص على وجود 5% من العاملين من ذوي الهمم ودمجهم مع غيرهم.

وقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برقم 10 لسنة 2018، وقد ألزم الدولة بضرورة تحقيق المساواة بين ذوى الهمم والأشخاص العاديين فى كافة الحقوق، وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تخصهم.

