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الداخلية الألمانية: نحو 20 ألف أفغاني ينتظرون دخول البلاد

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 10:57 ص | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 10:57 ص

بعد شهور من استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان، لا يزال نحو 20 ألف أفغاني ينتظرون فرصة للدخول إلى ألمانيا.

وبحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كانت أكبر مجموعة من الأفغان الوافدين تتكون من الموظفين المحليين وذويهم، وذلك وفقا للوضع حتى 27 ديسمبر الماضي.

ومنذ سيطرة طالبان على السلطة في 16 أغسطس الماضي، وصل إلى ألمانيا 1348 عاملا محليا سابقا إلى جانب ذويهم، ليصل إجمالي عددهم 5437 شخصا. وعلى سبيل المثال، كان الموظفون المحليون يعملون لصالح وزارة التنمية الألمانية أو القوات المسلحة الألمانية كمترجمين، ويُخشى عليهم الآن من تعرضهم للاضطهاد من قبل حركة طالبان.

ولا يزال نشطاء في مجال حقوق الإنسان وفنانون وعلماء وصحفيون، وغيرهم من الأشخاص الذين تصنفهم الحكومة الألمانية على أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، يترقبون فرصة لدخول البلاد.

وبحلول نهاية ديسمبر وصل 466 شخصا من هذه المجموعات إلى ألمانيا، بما في ذلك الأقارب، ليبلغ إجمالي عددهم 1462 شخصا.

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