المؤبد لشخصين 6 لآخر لاتهامهم بخطف طفل وهتك عرضه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد وآخر بالسجن 6 سنوات، لاتهامهم بخطف طفل وهتك عرضه وسرقة هاتفه المحمول، بدائرة قسم ثان سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب، ومحمد يوسف الليثي، بأمانة سر سيد علي بكر.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وجهت النيابة لكل من "م. ع" 23 عاما طالب، و"م. ص" 25 عاما طالب، و"ص. ص" 20 عاما، تهمة خطف المجنى عليه الطفل "ي. ص" 15 عاما، بأن قام المتهمين الأول والثانى باقتياد الطفل إلى مكان بعيد حال تواجد المتهم الثالث، وهتك عرضه وسرقة هاتف المحمول، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته مع تهديده بسلاح ناري.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.