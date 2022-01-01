 كينيا تبدأ اليوم إعطاء الجرعات المعززة مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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كينيا تبدأ اليوم إعطاء الجرعات المعززة مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

(د ب أ)
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 4:40 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 4:40 م

بدأت كينيا اليوم السبت إعطاء جرعات معززة ضد فيروس كورونا، ، لزيادة مناعة سكانها، ضد الفيروس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا قوله مساء أمس الجمعة إن الحكومة ستعطي أولوية "لموظفي الرعاية الصحية وأفراد الأمن والمدرسين وهؤلاء الذين لديهم ظروف صحية مزمنة ومن هم فوق 50 عاما".

وأضاف أن بلاده، طعمت 15% بشكل كامل من السكان البالغين، حيث تعطي السلطات عشرة ملايين جرعة، منذ أن بدأت التطعيمات في آذار/مارس العام الماضي.

وتابع أن بلاده تسعى لتطعيم 30 مليون شخص، بحلول نهاية عام 2022

وتواجه كينيا ارتفاعا في حالات الإصابة، الذي بدأ منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي، بسبب متحور "أوميكرون".

وبلغ معدل النتائج الإيجابية للفيروس، حوالي 30%، في 31 كانون أول/ديسمبر، حيث تم تسجيل إجمالي 295 ألفا و28 حالة و5378 حالة وفاة، طبقا لوزارة الصحة.

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