مرصد يمني يوثق 86 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام2021

أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، اليوم السبت، عن توثيق 86 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في البلاد خلال العام 2021.

وقال المرصد (غير حكومي)، في تقرير له إن تلك الانتهاكات "تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف مؤسسات إعلامية، وكان أبرزها مقتل 4 صحفيين بطريقة بشعة خلال أقل من شهر".

وأضاف المرصد أنه"رصد كذلك 6 حالات إصابة و 18 حالة اعتقال و 9 حالات اعتداء و 13 حالة تهديد و15 حالة محاكمة واستجواب من قبل نيابات وأقسام شرطة و 12 حالة نزوح و 5 حالات اقتحام ونهب وإيقاف مؤسسات إعلامية و 4 حالات انتهاك توزعت بين اقتحام منازل ونهب وتحريض وفصل تعسفي".

وأشار المرصد إلى أن عام 2021 "كان أسوأ من سابقيه فقد أصبح المجرمون يستخدمون أساليب مرعبة ضد الصحفيين في اليمن ولم يكتفوا بالقنص والاستهداف المباشر للصحفيين ، بل وصل بهم الحال لزرع متفجرات تحت سيارات الصحفيين".

وأوضح المرصد أن جماعة الحوثي "تصدرت قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن بواقع 40 انتهاكا، و 21 حالة انتهاك مارستها أطراف تابعة للحكومة اليمنية، و 11 انتهاكا مارستها أطراف تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتوزعت بقية الانتهاكات على أطراف أخرى".

وأفاد المرصد بأن "محافظة مأرب تصدرت مشهد الانتهاكات بـ 20 انتهاكا، تلتها محافظة تعز بـ 17، ثم صنعاء بـ 16، وحضرموت بـ 9 ، ومدينة أب بـ 4 ولحج بـ 3، وانتهاك واحد بمحافظة شبوة، وآخر بمدينة عمران".

ومنذ نحو سبع سنوات يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية ، مسنودة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، تسبب بخسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.





