زعيم كوريا الشمالية: تعزيز الواردات الغذائية أولوية قصوى

بعد مرور ستة أشهر على تحذير شعبه بشأن احتمال تدهور إمدادات الغذاء، أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن أمله في حل مشاكل الإمدادات في بلاده بشكل كامل.



وقال كيم في ختام اجتماع استمر خمسة أيام لحزب العمال الحاكم في بيونجيانج أمس الجمعة؛ لمناقشة أهداف العام الجديد إن المهمة الأساسية لاستراتيجية تطوير الريف هي زيادة الإنتاج الزراعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن "كيم حدد أن المهمة الأساسية لاستراتيجية تطوير الريف هى زيادة الإنتاج الزراعي وحل مشكلة الغذاء بشكل كامل في البلاد، وحدد أن يتم تحقيق أهداف إنتاجية الحبوب وإنتاج تربية الماشية والفاكهة والخضروات والمحاصيل الصناعية وتربية دود القز، تدريجيا على مدار العشر سنوات المقبلة".



وتعتمد البلاد المعزولة بشكل كبير بسبب برنامج أسلحتها النووية، على المساعدة الغذائية من الخارج منذ سنوات كثيرة بعد كوارث طبيعية وبسبب سوء إدارتها.



وضربت جائحة فيروس كورونا أيضا البلاد بشدة في العامين الماضيين، وأغلقت حدودها مبكرا وهو ما أثر بشدة على التجارة مع الصين.



وبحسب التقارير، خصص كيم مساحة كبيرة في اجتماع الحزب لتطوير الريف وأهداف السياسات الاقتصادية.