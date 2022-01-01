 الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع وميادين حي المناخ في بورسعيد - بوابة الشروق
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الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع وميادين حي المناخ في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 3:25 ص | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 3:25 ص

دفع رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد الدكتور منصور بكري، مساء اليوم الجمعة، بسيارات لشفط المياه من أماكن التجمعات بشوارع وميادين الحي، الناتجة عن الأمطار ورفعها بمشاركة القيادات وفرق العمل المشكلة من الحى.

وشدد الدكتور منصور على تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالحي لمواجهة أي أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الحي بمستجدات الوضع.

 

 

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