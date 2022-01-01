محمود الليثي: تصريح أخويا عن تراجع مستوى أغنياتي «كلام عفوي»

أكّد المطرب الشعبي محمود الليثي، أنّ تصريح شقيقه حمادة الليثي عن تراجع مستوى أغانيه هو تصريح عفوي لم يقصد به الإساءة.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "تصريح أخويا حمادة الليثي عن أغانيا ذوقه ورأيه وهو طلع يتكلم بعفوية لكنه أخويا الصغير وأنا اللي مربيه ويقول اللي عايز يقوله".

وكشف الليثي، عن أنه كان سيغني أغنية "على رمش عيونها" في فيلم القشاش ورشح لها شقيقه حماده الليثي، مضيفا: "أنا اللي كنت هعملها ورشحت أخويا حمادة وكانت أول انطلاقه".

وتابع: "لو مكنتش عايز أساعد حمادة الليثي كنت جيبت مغني غيره وهو نجم بيا ومن غيري، وهو حاليا موجود فنيا ولكن تأثر وقت جائحة كورونا اللي أثرت على الكل".

وتحدث عن أعماله الغنائية قائلًا: "أنا بغني كل حاجة وانا بتاع الغلابة والوسط والطبقة الراقية".