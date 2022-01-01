الرئيس الإيطالي «مفعم بالتفاؤل» رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

قال الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، في خطاب ليلة رأس السنة إنه مفعم بالتفاؤل، على الرغم من جائحة فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بشكل حاد في إيطاليا.

وقال ماتاريلا /80 عاما/ الذي من المقرر أن يترك منصبه بحلول مطلع الشهر المقبل مع انتهاء ولايته ليكتفي بفترة رئاسة واحدة كما جرت العادة في إيطاليا: "بالنظر إلى الطريق الذي سلكناه معا في السنوات السبع هذه، فإننى مفعم بالثقة".

وأضاف: "إن إيطاليا ستنمو. وستفعل ذلك من منطلق الوعي بمصير مشترك لشعبنا وشعوب أوروبا".

وفى الوقت نفسه ناشد ماتاريلا مواطني بلاده بمواصلة الاعتماد على التطعيمات في الحرب ضد الجائحة، لكي يتمكنوا من حماية أنفسهم والآخرين من الأضرار الجسيمة.

وأشار إلى الأشهر الأولى من الجائحة، عندما لم يكن هناك لقاح، وكانت جثث الوفيات تنقل في شاحنات عسكرية وأغلقت المدارس والمكاتب والمحلات التجارية وكانت المستشفيات على وشك الانهيار.

وبحلول نهاية عام 2021، كان 5ر81% من الشعب في إيطاليا قد تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل.