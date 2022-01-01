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أعداد جريدة الشروق
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اليمن.. فرض حالة الطوارئ في 3 مديريات بسبب العمليات العسكرية

وكالات
نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 7:13 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 7:13 م

وجه محافظ شبوة اليمينة ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، عوض العولقي، بفرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان وعين.

وقال المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء السبت، إن أراضي المديريات الثلاث مسرح للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مواجهة المليشيات الحوثية من أجل تحريرها من فلول المليشيا.

كما وجه المحافظ الفرق الهندسية المختصة لتصفية المواقع التي تم استعادتها بمديرية عسيلان، من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات وذلك حفاظا على أرواحهم.

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