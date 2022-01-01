امتنع الفنان تامر حسني، عن الإجابة على سؤال وجهته الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «حبيت كام بنت في الجامعة؟»، ليرد تامر حسنى: «حب بسيط في الجامعة».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الجمعة، أنه لم يفصح عن عدد الفتيات الآتي أحبهن في الجامعة احترامًا لزوجته بسمة بوسيل.

واستكملت الإعلامية منى الشاذلي سؤالها: «هل حبيت 3 أم 4 أم 5»، ليرد تامر حسنى قائلا: «أيه الأعداد القليلة دي».

وأضاف، الفنان تامر حسني، أن السيدات أكثر عمرًا من الرجال، متابعًا: «أعتقد أن الستات أطول عمرا من الرجالة لأنهم بيقصفوا عمر الرجالة إحنا بنموت ناقصين عمر».

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، هو فيلم "إلا أنا"، بطولة كل من حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكي وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.