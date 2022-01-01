إصابة 3 من قوات حفظ السلام في انفجار لغم بإفريقيا الوسطى

أُصيب ثلاثة عناصر بنجلادشيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجروح، جراء انفجار لغم أثناء عبور آليتهم في شمال غرب إفريقيا الوسطى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، عن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" قولها - في بيان - إنّ اثنين من بين الجرحى في حالة خطرة.

وأضاف البيان أنّ العناصر الثلاثة من القبعات الزرقاء كانوا ضمن موكب الكتيبة البنجلادشية وكانوا يقومون بدورية لحماية السكان على طريق بوار-بوكارانجا، على بعد أكثر من 500 كيلومتر من بانغي "عندما وقع الانفجار.

وأوضح البيان أن "المصابَين بجروح خطرة نُقلاً في مروحية إلى بوار للمعالجة في مستشفى تابع لمينوسكا".

ومنذ أشهر عدة، تستخدم الجماعات المسلحة التي تنشط في إفريقيا الوسطى والتي أُبعدت عن المدن الكبيرة، أساليب حرب العصابات وتزرع متفجرات على طول الطرقات الرئيسية لتأخير تقدم القوات الموالية للحكومة.