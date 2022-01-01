بداية هادئة للعام الجديد باستثناء حوادث المفرقعات الجسيمة

بدأت ألمانيا العام الجديد بطريقة هادئة على غير العادة بسبب جائحة كورونا.



ولكن برغم ذلك أقيمت بعض الاحتفالات الكبرى في درجات حرارة شبه ربيعية، كما وقعت عدة حوادث خطيرة بسبب الألعاب النارية.



وفقد رجل حياته من خلال محاولة إطلاق ما يعتقد أنها مفرقعات ذاتية الصنع في بلدة هينيف قرب بون.



وسمعت أصوات ألعاب نارية عديدة وأطلقت صواريخ برغم أنه لم يتم بيع الألعاب النارية في ألمانيا في فترة رأس السنة حتى لا يحدث إثقال على قوات الإنقاذ والمستشفيات بالإصابات والجروح.



ويعتقد أن بعض المفرقعات جاءت من مصادر غير مشروعة.



وفي تقييم أولي سجل اتحاد حماية البيئة الألماني انخفاضا ملحوظا في تلوث الجو مقارنة بالوقت السابق على انتشار الوباء.



ولم يسمح بالاحتفالات الخاصة إلا على نطاق ضيق في ألمانيا بسبب الوباء، وقبل كل شيء كإجراء احترازى من انتشار البديل الجديد للفيروس والمعروف باسم أوميكرون.



وقد تم إلغاء الاحتفالات الكبيرة التقليدية خلال ليلة رأس السنة عند بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين – كما كانت الألعاب النارية الكبيرة مرتبطة من قبل بذلك.



اتسم الطقس ليلة رأس السنة أمس بالاعتدال بصورة أوشكت أن تكون قياسية، ولكن فوت الطقس تسجيل هذه الدرجة بقدر بسيط حسبما أعلنته هيئة الأرصاد الألمانية.



تم قياس القيمة القصوى لدرجة الحرارة يوم أمس الجمعة في فرايبورج بـ 9ر16 درجة مئوية.



يعتبر الحد الأقصى لدرجة الحرارة في ألمانيا يوم 31 كانون أول/ ديسمبر هو 17 درجة وتم قياسها في عام 1961 في مولهايم بولاية بادن فورتمبيرج.



من جهة أخرى قدمت بوني تايلر وعادل طويل وفرقة "لعبة الكريات الزجاجية" على خشبة المسرح عرضا لها عند بوابة براندنبورج، من دون حضور جمهور.



تم نقل كلمة وزير الصحة الاتحادي كارل بوترباخ بالفيديو الذي صرح بأن "هناك بصيصا من الأمل في نهاية النفق" لعام 2022.