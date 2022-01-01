شؤون الحرمين توفر 11 روبوتا لتعقيم المسجد الحرام

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، 11 روبوتًا للتعقيم داخل المسجد الحرام؛ في إطار الحرص على توفير الحماية للمعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام من فيروس كورونا والقضاء على جميع الأوبئة.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس" أن وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عملت على دعم منظومة التعقيم في المسجد الحرام وتوفير الروبوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، حيث تعمل الروبوتات بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة من خلال 6 مستويات لتحسين سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء.