محافظ القليوبية يتابع أعمال تصريف الأمطار بشوارع مدن بنها وكفر شكر وطوخ

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مساء أمس الجمعة، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس، وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك بمدن بنها وكفر شكر وطوخ.

واستهل المحافظ، الجولة بمتابعة إزالات الإشغالات ورفع تراكمات القمامة من محيط مطرانية بنها، وكنيسة ماريوحنا بمدينة بنها، وبكنيسة السيدة العذراء بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر وكذلك كنيسة مارجرجس بمدينة طوخ.

وتابع المحافظ، أعمال نزح مياه الأمطار التي تساقطت مساء يوم الخميس والجمعة، وذلك للتأكد من توافر السيولة المرورية بالطرق العامة والرئيسية.

وأكد المحافظ، التواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والري، وشركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة، وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية، أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.