المغرب يسجل حالتي وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل ألفين و 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وحالتي وفاة جديدتين، فضلا عن 815 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن ثلاثة ملايين و968 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و933 ألفا و732 شخصا، مقابل 24 مليونا و560 ألفا و181 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 965 ألفا و420 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 941 ألفا و 8 حالات بنسبة تعاف تبلغ 5ر97 في المئة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألفا و851 بنسبة فتك تصل الى 5ر1 في المائة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 9561، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 38 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 141 حالة، 2 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.