سويسرا تسمح بتغيير الجنس على الوثائق الرسمية دون إثبات طبي

انضمت سويسرا إلى دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وبلجيكا والبرتغال والنرويج، التي يُسمح فيها بتسجيل الجنس الآخر في الوثائق الرسمية دون تأكيد التغيير المادي الفيزيولوجي، أي دون إثبات طبي.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، إنه يمكن لكل شخص فوق سن 16 عامًا تغيير الاسم الأول واسم العائلة والجنس في المستندات دون أية معلومات إضافية، لكن فقط على أساس طلبهم إلى مكتب السجلات، ويسمح للقصّر بالقيام بهذا الإجراء بشرط موافقة أحد الوالدين أو الوصي.

في السابق، كانت بعض المقاطعات السويسرية تطلب شهادة من طبيب تؤكد أن الشخص غير هويته الجنسية من الناحية البيولوجية، وفي بعض المقاطعات الأخرى، من أجل إجراء التغييرات المناسبة بخصوص تغيير الجنس على الوثائق، كان من الضروري الخضوع للعلاج الهرموني أو جراحة تغيير الجنس.

أمّا بالنسبة للاسم، فمن أجل تغييره كان من الضروري إثبات أن الشخص كان يستخدم الاسم الجديد بشكل غير رسمي لعدة سنوات.

ورغم أنّ سويسرا كانت تُعتبر واحدة من أكثر الدول تحفظًا في أوروبا عندما يتعلق الأمر بقضايا تغيير الجنس، فقد صوت برلمان البلاد قبل عام على إلغاء أية إجراءات بيروقراطية تؤخر عملية التغيير، ثم طالب المحافظون بطرح هذه القضية على استفتاء شعبي، وفي سبتمبر الماضي أيد معظم سكان البلاد هذا القانون.

وهدف استطلاع، استهدف 4010 أشخاص من سكان أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في نوفمبر الماضي، إلى معرفة موقف الناس من أفكار وطروحات اليسار الليبرالي، وبالأخص الأفكار المتعلقة بالمثلية الجنسية وتحول الجنس.

وأظهر الاستطلاع أن غالبية الناس لا يزالون يرفضون ما يطرحه اليسار الليبرالي من أفكار، ولكن الكثيرين (ربع عينة الاستطلاع إلى ثلثها) عبروا عن تأييدهم لها.

وبالنسبة لتحول الجنس، كشف الاستطلاع أن أكثر من نصف المُستطلعين في بعض البلدان يؤيدون إدراج المعلومات عن تحول الجنس في البرامج المدرسية.