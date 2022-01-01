رجح خبير الأرصاد الجوية في شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، تشاد مايرز، أن يشهد عام 2022 في بدايته، أحداثا جوية كبرى، حيث تؤثر الثلوج والجليد والعواصف الشديدة والفيضانات ودرجات الحرارة المنخفضة على الملايين في الولايات المتحدة.

وتوقع خبير الأرصاد الجوية، أن يصبح السفر صعبا بعد ظهر اليوم السبت، من شيكاغو إلى أوكلاهوما ونبراسكا؛ بسبب مزيج من الثلج والجليد والرياح.

• أول تساقط كبير للثلوج في الموسم

وقال مايرز، إن تساقط الثلوج سيبدأ اليوم السبت، على جبال روكي، بينما يبدأ سقوط الثلوج على المناطق التي دمرتها حرائق الغابات، يوم الخميس المقبل.

وتضاءلت سرعة الرياح من 110 أميال/ ساعة، إلى أقل من 30 ميلا/ ساعة، وسيساعد تساقط الثلوج أيضا على إخماد النيران.

وأشار إلى أن 67% من ولاية كولورادو تعاني من جفاف شديد.

واستقبلت دنفر (عاصمة كولورادو) ما يزيد قليلا عن بوصة واحدة من الأمطار في الأشهر الستة الماضية، وهي الأكثر جفافا على الإطلاق في النصف الثاني من العام الماضي؛ لذلك على الرغم من حقيقة أن تساقط الثلوج ستجعل السفر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع صعبا، إلا أنه سيرحب بها كثيرا في جميع أنحاء الولاية.

ولفت مايرز إلى أنه من المحتمل أن يتساقط الثلج من 4 إلى 8 بوصات عبر المرتفعات المنخفضة، وأن يصل ارتفاع الثلوج إلى عدة أقدام في الجبال.

وذكر مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو: "الثلج ينحدر من قمم جبال روكي ويتجه إلى السهول والغرب الأوسط، حيث يمكن أن نرى تساقط الثلوج من 4 إلى 8 بوصات لأجزاء من كانساس ونبراسكا وأيوا حتى يوم السبت".

• عواصف شديدة وأعاصير

تبدأ عواصف شديدة هذا المساء، حيث يكون هناك خطر طفيف لحدوث طقس قاسي في أجزاء من تكساس وأركنساس وتينيسي.

وذكر مركز التنبؤ بالعواصف الأمريكي، أنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية واسعة النطاق، لافتا إلى أن "جميع مخاطر الطقس القاسي ممكنة، بما في ذلك البرد القارص والرياح المدمرة والأعاصير".

• فيضانات متوقعة

ستكون الفيضانات أيضا مصدر قلق حيث تتطور العواصف، ومن المحتمل أن نرى عواصف تتكون على بعضها، مما يؤدي إلى فيضانات سريعة عبر وادي تينيسي.

ووفقا لمركز التنبؤ بالطقس، تلقت بعض المواقع في شمال شرق تينيسي 150 إلى 200% من الأمطار العادية خلال الأيام الـ7 الماضية، مما يجعلها عرضة لفيضانات مفاجئة محتملة.

• أكثر درجات الحرارة برودة خلال الموسم

ستفتح العواصف والأمطار الغزيرة، الباب، لأكثر درجات حرارة برودة خلال الموسم، مما يجعل بداية عام 2022 تتسم بالبرد القارص.

ويخضع ما يقرب من 10 ملايين شخص لتحذيرات وإرشادات من الرياح عبر السهول الشمالية وأعلى الغرب الأوسط، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 درجة مئوية تحت الصفر، و55 درجة تحت الصفر صباح يوم السبت.

والعديد من المناطق في الجنوب التي شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 30 درجة في الأسبوع الأخير من العام، ستنخفض بسرعة كبيرة إلى ما دون درجات الحرارة العادية.