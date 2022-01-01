استشاري حالات حرجة بلندن: أعداد الوفيات بسبب متحور أوميكرون مازالت قليلة

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن الأدوية التي يتم اعتمادها حول العالم، تمثل أسلحة قوية ضد فيروس كورونا وأي متحور جديد يطرأ على المصابين، لافتًا إلى أنها ستضم إلى وسائل مواجهة الفيروس مع اللقاحات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن وجود العديد من الأدوية المضادة لكورونا ستساهم خلال العام الحالي الجديد في تحجيم الفيروس، مضيفًا أن هناك تخوف عالمي بعد ارتفاع أعداد الإصابات في فرنسا وعدد كبير من الدول الأوروبية.

واستكمل، أن العالم يشهد انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا والسبب يرجع لمتحور «أوميكرون»، والذي تم تسجيله كأسرع متحور مكتشف منذ ظهور فيروس كورونا، متابعًا أن أعداد الوفيات والحالات الحرجة مازالت قليلة وهذا بفعل اللقاحات.

وأضاف، أنه تم إجراء دراسة في جنوب إفريقيا أكدت أن متحور «أوميكرون» أقل حدة من غيره بنسبة تصل لـ 75%، متابعًا أنه تم إجراء العديد من الدراسات التي أكدت قلة فاعلية جرعتين من اللقاح ضد المتحور الجديد، لذلك تمت الإشارة من قبل الحكومات حول العالم للجرعة التعزيزية.

