أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل ثماني وفيات، و136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و314 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الوزيرة الكيلة قولها - في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين - إنّ ست حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة واحدة في الخليل، وأخرى في طوباس.

وأضافت الوزيرة أنّ الإصابات الجديدة سُجلت بواقع 22 حالة في بيت لحم، و23 حالة في رام الله والبيرة، وحالتين في سلفيت، وحالة في ضواحي القدس، وخمس حالات في طوباس، وأربع حالات في الخليل، وسبع حالات في جنين، وعشر حالات في نابلس، وخمس حالات في طولكرم، و57 حالة في قطاع غزة، حيث تم إجراء 2745 فحصا.

وأضافت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت بين 31 حالة في بيت لحم، و50 حالة في رام الله والبيرة، وثلاث حالات في سلفيت، وأربع حالات في ضواحي القدس، و12 حالة في طوباس، و36 حالة في الخليل، وتسع حالات في جنين، وعشر حالات في نابلس، وخمس حالات في طولكرم، وأربع حالات في أريحا والأغوار، و150 حالة في قطاع غزة.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 57 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 113 مصابا، بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي.