 محافظ البحر الأحمر: تعطيل الدراسة في مدارس الغردقة وسفاجا غدا - بوابة الشروق
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محافظ البحر الأحمر: تعطيل الدراسة في مدارس الغردقة وسفاجا غدا


نشر في: السبت 1 يناير 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: السبت 1 يناير 2022 - 9:35 م

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس غدا الأحد بمدينتي الغردقة وسفاجا، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينتين.

وأضاف في تصريح خاص للإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تعطيل الدراسة في جميع المدارس غدًا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية المحتملة.

وأكد محافظ البحر الأحمر جميع الطرق مفتوحة ولا يوجد أي إعاقة للطرق أو السير ولم يتم غلقها.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن السياحة الداخلية سجلت مؤشرات عالية، بعدها حرص العديد من الأشخاص على قضاء رأس السنة في الغردقة ومرسى علم.


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