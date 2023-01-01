 زيلينسكي يتمنى عام انتصار للأوكرانيين في رسالة العام الجديد - بوابة الشروق
الأحد 1 يناير 2023 1:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يتمنى عام انتصار للأوكرانيين في رسالة العام الجديد

د ب أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 1:04 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 1:04 ص

تمنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمواطنيه عام جديد سعيد و"عام انتصار لنا" في خطاب مقتضب بمناسبة مطلع العام.

وكتب زيلينسكي على تليجرام: "هل تتمنون المعجزات اليوم؟ الأوكرانيون كانوا يحققونها لفترة طويلة"، ونشر صورة له وزوجته أولينا أمام شجرة عيد الميلاد مزينة بشكل متواضع.

وكانت هناك رسائل سياسية مبطنة أخرى واضحة في رسالته بمناسبة العام الجديد، وقال: "هل تتمنون أصدقاء حقيقيين؟ لقد اكتشفنا بالفعل على وجه اليقين من هم"، في إشارة إلى أولئك الذين يدعمون أوكرانيا وهي تحارب الغزو الروسي.

وقال إنه لم يتبق سوى أمنية واحدة. "ولن يتحقق ذلك من خلال معجزة ، ولكن من خلال عملنا ، من خلال النضال ، والمساعدة المتبادلة والإنسانية".

وختم بالقول: "عام جديد سعيد! عام انتصار لنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك