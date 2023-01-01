زيلينسكي يتمنى عام انتصار للأوكرانيين في رسالة العام الجديد

تمنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمواطنيه عام جديد سعيد و"عام انتصار لنا" في خطاب مقتضب بمناسبة مطلع العام.

وكتب زيلينسكي على تليجرام: "هل تتمنون المعجزات اليوم؟ الأوكرانيون كانوا يحققونها لفترة طويلة"، ونشر صورة له وزوجته أولينا أمام شجرة عيد الميلاد مزينة بشكل متواضع.

وكانت هناك رسائل سياسية مبطنة أخرى واضحة في رسالته بمناسبة العام الجديد، وقال: "هل تتمنون أصدقاء حقيقيين؟ لقد اكتشفنا بالفعل على وجه اليقين من هم"، في إشارة إلى أولئك الذين يدعمون أوكرانيا وهي تحارب الغزو الروسي.

وقال إنه لم يتبق سوى أمنية واحدة. "ولن يتحقق ذلك من خلال معجزة ، ولكن من خلال عملنا ، من خلال النضال ، والمساعدة المتبادلة والإنسانية".

وختم بالقول: "عام جديد سعيد! عام انتصار لنا".