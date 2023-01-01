رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الإسماعيلية

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، مساء اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف قوة أمنية مصرية بمحيط مسجد الصالحين في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، معربا عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الخسيسة ،ورفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد "العسومي" في بيان له اليوم تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة الأمن المصري الذي نجح في التصدي للإرهابيين ، معربا في الوقت ذاته عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء ولقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.