مرتضى منصور: الزمالك أرسل مبلغ حجز قطار أسوان كهدية للجماهير

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة الفريق نجح في حجز قطار بالكامل لنقل جماهير الأبيض إلى أسوان لمؤازرة الفريق، خلال المباراة التي ستُقام غدا الإثنين لحساب الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وقال مرتضى خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الزمالك أرسل مبلغ حجز تذاكر القطار للسكة الحديد كهدية من الإدارة للجماهير والقطار سوف يتحرك في الساعة التاسعة صباحا".

وأكمل:" لأول مرة في التاريخ يتم تخصيص قطار للجماهير فأحلام الجمهور أوامر ومجلس الإدارة يسعى لإسعاد عشاق القلعة البيضاء".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة أسوان، من أجل تحقيق الانتصار الثاني تواليا والاستمرار في صدارة الترتيب العام بالدوري الممتاز.