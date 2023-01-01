آية عبدلله تحي حفل رأس السنة بالأسود بعد وفاة والدتها بأيام

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أحيت المطربة الشابة أية عبدلله واحد من أقوى حفلات ليلة رأس السنة المجيدة داخل إحدى فنادق القاه بحضور جماهيري ضخم وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقدمت إيه باقة رائعة من أجمل أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معه وبدأت الحفل بأغنية بعدك راحة، دوشة، مين علمك،الحب مبدأ، أصعب إحساس، وقاموا الجمهور بترديد كلمات أغانيه والتقاط الصور التذكارية.



جدير بالذكر توفت والدة الفنانة أية عبدلله منذ بضعة أيام وقامت بأخذ واجب العزاء داخل مسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور الأهل والأقارب وبعض الفنانين المقربين.