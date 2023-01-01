القوى العاملة: ختام برنامج تدريبي على مهنة صيانة الحاسب الآلي بمطروح

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اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، البرنامج التدريبي على مهنة صيانة الحاسب الآلي لـ11 متدربا بمركز التدريب المهني والتقييم النهائى للمتدربين، وتسليم الشهادات للخريجين، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العامله حسن شحاتة بتفعيل منظومة التدريب المهني ورفع كفاءتها داخل المحافظات لتقديم أفضل البرامج للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل.

وأعلن عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة صيانة الحاسب الآلي لـ11 متدربا، كما تم تسليم شهادات إتمام الدورة.

وأشاد عاطف درويش مدير المديرية، بالعمل الفعلى للمدربين داخل القسم خلال فتره التدريب، مؤكدا أن المديرية تواصل تنفيذ خطة الوزارة بشأن التدريب المهنى لتأهيل وإعداد الشباب لسوق العمل داعيا الشباب إلى التوجه إلى مراكز التدريب المهنى للاستفادة من تلك الدورات المجانية.