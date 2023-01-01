قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن التحديات الصعبة لا تزال قائمة في معركة الصين ضد جائحة كورونا.



وفي خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد، حث الرئيس الصيني على الصبر، بعد رفع سياسة مكافحة الوباء الصرامة وتقارير عن إصابة عشرات الملايين في البلاد، وفقب وكالة سبوتنيك.



وقال شي إن البلاد في مرحلة جديدة من السيطرة على "كوفيد" وقد تكيفت بعد اتباع نهج قائم على العلم.



وفي وقت سابق، صرح بأن استراتيجية الصين تحسنت لحماية حياة الناس وتقليل التكاليف الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".



وفي 7 ديسمبر، قررت الصين التخفيف نهائيا من نهجها القاسي "صفر كوفيد"، والذي تضمن عمليات الإغلاق المفاجئة والاختبارات الجماعية المتكررة وإغلاق الحدود.



ورغم دفاعه سابقا عن السياسة الصارمة، أدلى الزعيم الصيني يوم السبت، بما بدا أنه اعتراف نادر بالمصاعب التي تحملها الشعب الصيني خلال عمليات الإغلاق الحازمة، وكذلك مع الانتشار السريع للمرض.



وفي الشهر الماضي، نقلت تقارير عن تقديرات لمسؤولين صينيين، أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بـ"كوفيد 19" خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر، مع تخفيف بكين قيودها الصارمة لاحتواء المرض.