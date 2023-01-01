 رجل يواجه السجن لمدة 5 أعوام بسبب إشعال ألعاب نارية في كييف - بوابة الشروق
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رجل يواجه السجن لمدة 5 أعوام بسبب إشعال ألعاب نارية في كييف

كييف ـ د ب أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 9:53 م
ربما يواجه أحد سكان كييف حكما بالسجن بعد قام إشعال ألعاب نارية في كييف في ليلة رأس السنة، وسط هجمات روسية متكررة على المدينة.

وجاء استخدام الرجل (47 عاما) للألعاب النارية رغم الحظر العام المفروض على الألعاب النارية في أوكرانيا خلال حالة الطوارئ المعلنة في زمن الحرب، والتي جعلت المدن الكبرى - التي تتعرض بشكل متكرر لضربات صاروخية- في حالة من القلق والحذر من انفجارات مفاجئة.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشيكو في رسالة عامة على تليجرام اليوم الأحد "إنه يواجه الآن السجن لمدة خمسة أعوام".

وقد أبلغ بعض السكان الشرطة بشأن استخدام الألعاب النارية على الرغم من الحظر المفروض.

وقالت الشرطة، التي اعتقلت الرجل وصادرت مخزونا من الألعاب النارية في شقته، إنه تم اتهامه بالإخلال بالأمن.

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