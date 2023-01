بالزغاريد والأغاني نهاد أبو القمصان تحتفل بالكريسماس وسط أسرتها

ظهرت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في فيديو أذاعه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، وهي تتوسط أسرتها وتزين منزلها بشجرة الكريسماس، متمنيه أن يكون عام 2023 هو الأفضل لها ولكل أصدقاءها وعائلتها.

وبدأت نهاد ابو القمصان، العام الجديد بزغروده، خلال الفيديو الذي عرضه برنامج "حديث القاهرة"، من احتفالات إعلامي ومقدمي البرامج بليلة رأس السنة الميلادية، إذ أن حلقة اليوم من البرنامج شملت لعبة التوقعات لمقدمي البرنامج.

كما احتفلت الإعلامية كريمة عوض، من منزلها برأس السنة الميلادية، واضأت الأنوار وقدمت الهدايا لنجلها، مغنيتًا لأغنية "We wish you a merry christmas"، احتفالًا بالكريسماس.