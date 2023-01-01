قال الفنان محمد رمضان، إنه لا يعلم من أين اكتسب موهبة التمثيل، مشيرًا إلى أن عائلته لا تضم أحدًا يهوى الفن أو التمثيل.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم مع منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أن «الذاكرة الانفعالية أحد أدوات الممثل»، موضحًا أنها مثل الكاميرا التي تلتقط العديد من المواقف وتخزنها في الذاكرة، ثم تخرج بشكل تلقائي عند وجود الشخص في مشهد أو موقف مماثل.



وأشار إلى أنه كان يحكي العديد من المواقف ويقلدها أمام والدته، مضيفًا: «أمي لمست من وأنا صغير إن ابنها عنده حاجة غريبة، بيلقط حاجات كتير ويخزنها ويعملها قدام المراية».



وذكر أن والدته كانت تعمل كخياطة للملابس، الأمر الذي أتاح أمامه فرصة الاستماع لقصص العديد من النساء اللاتي تزور منزلهم، مشيرًا إلى أنه كان يبكي ويضحك على بعض القصص، أثناء مذاكرته لدروسه.



واستطرد: «بيتنا كان 70 مترا، ومرة سمعت إن واحدة باعت دهبها عشان تقف جنب زوجها ويعمل مشروع، وبعد ما عمل المشروع سابها واتزوج واحدة تانية، ولما بكون في المدرسة بسترجع الموقف رغم إنه ملوش علاقة بعيلتنا».



ولفت إلى أن طموحه في التمثيل كان سريعًا جدًا، وهو ما جعله يفوز بجائزة أفضل موهوب بمسرح المدرسة في الصف الأول الثانوي، قائلًا إن الأمر دفعه للتوجه إلى مخرج المسرح وسؤاله عن مكان تواجد المخرجين الكبار.



وأوضح أن المخرج أخبره بالنزول إلى وسط البلد، مستكملًا: «بعدها بـ10 دقائق نفذت، رحت لناظر المحطة وسألت فين وسط البلد وأركب لها أني اتوبيس، وكنت متوقع إني هنزل من الأتوبيس ألاقي حسين فهمي معدي من الطريق، وفلانة بتنشر الغسيل».



وروى أنه دخل المباني للبحث عن مكاتب المنتجين والمخرجين بمنطقة وسط البلد، حتى استطاع الوصول إلى عمارة تضم مكتبًا لمنتج شرائط الكاسيت، ودله بعدها على ميدان التوفيقية.



واستطرد: «بدأت الرحلة من هنا، ميأستش وكنت بصبر نفسي.. أنت قادر تسلي نفسك حتى لو بتتعب عشان توصل لهدف، طالما حلمك وتتعب في شيء بتحبه متسميهوش تعب، سميه تسلية، قول أنا بسعى وراء شيء جميل وبحبه ومش مهم أسمع كلمة وحشة».



واستكمل أنه كان على يقين بأنه سيحكي معاناته في برنامج أهم إعلامية في مصر، مختتمًا: «القاعدة دي أنا تخيلتها وأنا قاعد على رصيف ومستني منتج عشان الأمن رفض أطلع له، أنا درست إمكانياتي وحسيت إن المكان ده فعلا أستحقه، ولما صدقته بدأت آخد الخطوات الفعلية».