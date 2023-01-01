الهند وباكستان تتبادلان قوائم المواقع النووية والأسرى

تبادلت الهند وباكستان اليوم الأحد قوائم المواقع النووية والمعتقلين في السجون، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الهندية.



وقالت الخارجية الهندية في بيان: "اليوم، تبادلت الهند وباكستان عبر القنوات الدبلوماسية وبالتزامن في نيودلهي وإسلام آباد، قائمة بالمنشآت والمرافق النووية الخاضعة لاتفاقية حظر مهاجمة المنشآت والمرافق النووية" بين البلدين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وذكر البيان أن الاتفاقية، التي أبرمت في 31 ديسمبر 1988 ودخلت حيز التنفيذ في 27 يناير 1991، تلزم الهند وباكستان بإبلاغ بعضهما البعض عن المواقع والمرافق النووية المشمولة بالاتفاقية، في 1 يناير من كل عام.



وأشارت الخارجية الهندية إلى أن هذا هو التبادل الثاني والثلاثين من نوعه لهذه القوائم بين البلدين.



كما تبادلت نيودلهي وإسلام آباد قوائم الأسرى المدنيين والصيادين المحتجزين، حيث قدمت الهند قوائم تضم 339 سجينا مدنيا باكستانيا و 95 صيادا باكستانيا محتجزين لديها، بينما قدمت باكستان قوائم تضم 51 سجينا مدنيا و 654 صيادا محتجزين من الهنود أو يفترض أنهم يحملون الجنسية الهندية".



ودعت السلطات الهندية باكستان إلى "الإفراج المبكر عن السجناء المدنيين والجنود الهنود المفقودين والصيادين وقواربهم وإعادتهم إلى الوطن"، وإتاحة الوصول القنصلي الفوري إلى السجناء الآخرين من الهند.