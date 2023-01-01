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توافد المئات من جماهير نادي الزمالك على محطة قطارات مصر، بالقاهرة، من أجل السفر إلى أسوان لمساندة فريقها في مباراته الإثنين في الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أعلن الحصول على موافقة هيئة السكك الحديدية من أجل توفير قطار بالكامل لجماهير الفريق من أجل السفر والحضور في مباراة أسوان.

واستقبل مسؤولو الزمالك ظهر السبت الجماهير التي ترغب في السفر وحضور المباراة، لتسجيل أسماؤهم.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، أما أسوان فيحتل المركز الثامن وله 12 نقطة.