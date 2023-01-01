فنادق الغردقة تحتفل بليلة رأس السنة الميلادية

تشهد فنادق ومنتجعات مدينة الغردقة الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية وذلك بالطبول والمزمار البلدي، وسط تفاعل السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الذين ارتدوا زي بابا نويل، وقاموا بالرقص على أنغام الموسيقى، وقام بابا نويل بتوزيع الهدايا على السائحين مع فرق الإنميشن.

وأكد سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن احتفالات السائحين برأس السنة شملت جولة بابا نويل، وأن الاحتفالات شملت تجهيز بوفيه خاص في المطاعم يضم وجبات أعدت خصيصًا لرأس السنة، بالإضافة إلى فقرات موسيقية وفنية في الأماكن المفتوحة.

وأكد صلاح وحيد الديب مسئول باحد الفنادق بالغردقة ، أن الاحتفالات بدأت من صباح الجمعة من خلال الفقرات الفنية والمأكولات والمشروبات وتوزيع الهدايا المختلفة على النزلاء، وشملت الاحتفالات إقامة فقرات فنية واستعراضية شرقية وغربية، بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية المصرية والتنورة والأكروبات والرقص الشرقي.