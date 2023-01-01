أحمد شيبة: ويجز مشرفنا ومفيش عداوة ولا خلافات ليا مع مصطفى حجاج

أكد المطرب أحمد شيبة، عدم اعتراضه على الراب أو هجومه على مطربي الراب ولكنه لا يستطيع أن يغنى بطريقة الراب، قائلا: "أنا مش ضد الراب ولكن مطربو الراب هم لهم طريقة بيغنوا بها وهما حبايبي ولكن مش بعرف أغني بالطريقة بتاعتهم ومرتبط بالمزيكا والموال".

وعبر أحمد شيبه، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن حبه لمطرب الراب ويجز، قائلا: "ويجز من إسكندرية ومشرفنا وأنا بحبهم كلهم ولكن حته الموال والشعبي والمزيكا بحبها".

وتابع: " اللي بيحب الراب على عيني وعلى رأس بحب اللي يغنوا راب ومهرجانات بس الفن والمزيكا مش كده ومش بعرف اغني كده"، نافيا وجود خلافات أو عداوة بينه وبين المطرب مصطفى حجاج.