سابالينكا تنتقد حظر مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في بطولة ويمبلدون

أعربت أرينا سابالينكا عن أعتقادها بأن حظر مشاركة اللاعبين واللاعبات الروس والبيلاروس في بطولة ويمبلدون للتنس في العام الماضي كان غير عادل ولم يغير أي شئ فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي، قامت رابطة التنس البريطانية، الهيئة الحاكمة للعبة في بريطانيا، بحظر اللاعبين من البلدين من الظهور في بطولة ويمبلدون – هو قرار شهد تغريم المنظمة من قبل الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

وانضمت سابالينكا، المصنفة الخامسة على العالم، لقائمة اللاعبين المستبعدين التي تضم لاعبين أمثال دانييل ميدفيديف وأندري روبليف وفيكتوريا أزارينكا، وتعتقد أن الحظر غير عادل ولا جدوى منه.

وقالت سابالينكا عن العقوبة لصحيفة "ذي إيدج" الأسترالية :"هذا أمر مروع حقا لا يوجد شخص يدعم الحرب – لا يوجد. أنا فقط محبطة للغاية لأن السياسة تتدخل في الرياضة".

وأضافت: "نحن فقط رياضيون نلعب رياضتنا. هذا كل ما في الأمر. لسنا مهتمين بالسياسة. إذا كان بإمكاننا كلنا أن نفعل شيء (بشأن الحرب) سنفعل، ولكن ليس لدينا أي قدرة على التحكم".

وأكدت :"حظرونا من المشاركة في ويمبلدون، وما الذي تغير؟ لا شيء. (الحكومة الروسية) مازالت تقوم بهذا، وهذا هو الجزء المحزن من الأمر".

وحتى الآن لم تذكر رابطة التنس البريطانية ما إذا كان سيتم تطبيق نفس الإجراءات هذا العام أم لا، وتتمنى سابالينكا أن تعود للمسابقة حيث أنها اشتاقت لأجواء بطولة ويمبلدون في عام 2022.

وقالت: "اشتقت حقا للناس لأن الأجواء في ويمبلدون مذهلة للغاية. يمكنك أن تشعر بحب هؤلاء الناس لرياضة التنس هناك، وأنا أفتقدهم للغاية".

وأتمت سابالينكا: "أتمنى حقا أن ألعب هناك، بسبب الناس فقط، للشعور بهذه الأجواء. إذا كانوا سيحظروننا مجددا. لا أهتم بقرار ويمبلدون. الشيء الوحيد الذي سأفتقده هم الناس".