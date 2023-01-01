حقيقة انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك في يناير

كشف مصدر مُطلع بنادي الزمالك عن حقيقة التعاقد مع عبدالله السعيد نجم خط وسط وقائد بيراميدز، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بيناير.

وأشار المصدر إلى أن السعيد جرت معه مفاوضات في الفترة الأخيرة، حيث تجدد التفاوض مع اللاعب صاحب الـ 36 عاماً من أجل الانضمام للفريق الأبيض، ليبدي موافقة هذه المرة بعدما كان قد أبلغ مسؤولي الزمالك أكثر من مرة بأن الأمر في يد إدارة بيراميدز.

وأوضح المصدر أن السعيد رحب بالانتقال للزمالك، وتم الاتفاق على الكثير من التفاصيل بانتظار بعض الرتوش الأخيرة في إعلان الاتفاق الذي من المتوقع أن يكون عقب مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، حتى لا يؤثر ذلك على اللاعب وفريقه قبيل المباراة الهامة.

وعلى الرغم من إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق، عن أن النادي لن يُبرم صفقات جديدة في يناير، إلا أن نجله أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، وعدد من المقربين نجحوا في إقناعه بجدوى صفقة السعيد، التي كان رئيس الزمالك قد سعى إليها شخصيا في 2018 عندما كان لاعبا بالنادي الأهلي.