 586 ألف شخص في سنغافورة يحصلون على لقاح كورونا ثنائي التكافؤ - بوابة الشروق
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586 ألف شخص في سنغافورة يحصلون على لقاح كورونا ثنائي التكافؤ

د أ ب
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 10:01 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 10:01 م

حصل أكثر من 586 ألف شخص في سنغافورة على لقاح "كوفيد - 19" ثنائي التكافؤ حتى الإثنين الماضي، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أن الرقم يزيد 200 ألفا عن التحديث السابق لوزارة الصحة الصادر في 12 ديسمبرالماضي.

وقالت الوزارة إن أكثر من 133 ألف شخص تلقوا جرعة لقاح "فايزر بيونتيك/ كوميرناتي" ثنائي التكافؤ، وحصل أكثر من 453 ألف شخص على لقاح "مودرنا/ سبايكفاكس" ثنائي التكافؤ.

وتوفر اللقاحات ثنائية التكافؤ وقاية من سلالة "سارس كوف 2" الأصلية من الفيروس، وكذلك متحورات أوميكرون الفرعية.

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