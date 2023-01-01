انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في عدد من الجامعات بالمحافظات

انتظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الجامعات بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، حيث تم تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان المختلفة.

ففي محافظة الإسماعيلية، أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور التزام الطلاب بالإجراءات التي أقرتها الجامعة لتيسير أعمال الامتحانات، سواء كانت الإجراءات أو الضوابط الامتحانية، وأهمها منع اصطحاب التليفون المحمول أو استخدام الساعات والسماعات الذكية داخل اللجان، وضرورة إظهار بطاقة إثبات الشخصية، أو الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ومن جهته، تفقد الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكليات التجارة والحاسبات والمعلومات والتمريض والصيدلة والزراعة، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وفي محافظة المنيا، ذكر بيان إعلامى للجامعة أن الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة بالإنابة يرافقه الدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية والدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب قاموا بجولة فى لجان كلية التربية للاطمئنان على سير الامتحانات بها، كما انتظمت الامتحانات بكليات (الزراعة، والطب البيطري، والهندسة، والتربية، والصيدلة، والتمريض).

وأعلن فرحات أنه ستبدأ غدا الاثنين 11 كلية أخرى امتحاناتها، على أن تتوالى باقى كليات الجامعة اختباراتها في 9 يناير الجاري طبقاً للخريطة الزمنية المعتمدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجهاً بضرورة الحرص على توفير كافة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الاختبارات والتزام الطلاب بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

أما في محافظة الأقصر، فأنهت جامعة طيبة التكنولوجية استعداداتها لانطلاق الامتحانات العملية للفصل الدراسي الأول، والمقررة غدا، فيما تبدأ النظرية يوم 9 وتنتهي 22 يناير الجاري.. وفي هذا الإطار، شدد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات، موضحا أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى داخل الجامعة لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.

كما قام نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب الدكتور بدوي شحات بجولة تفقدية في كليات الحقوق والزراعة والتمريض، مشيرا إلى أن طلاب تسع كليات، وعددهم 12 ألفا و600 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات اليوم.